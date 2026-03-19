Um homem foi preso em flagrante durante a Operação Desarme, da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Jacareí, deflagrada para combater o tráfico de drogas na cidade.
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Segundo a Polícia Civil, os agentes localizaram 12 tijolos e oito torrões de maconha em um endereço apontado em denúncia anônima sobre entrega de entorpecentes no bairro. O entorpecente apreendido totalizou 11,9 quilos, além de balança de precisão, faca, celular e rolos de plástico filme.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam a informação de que um suspeito faria a entrega de grande quantidade de drogas a um motorista de aplicativo no bairro Pedramar. A equipe foi até o local em viatura descaracterizada e montou campana para acompanhar a movimentação.
Ainda segundo a Polícia Civil, os investigadores viram um homem se aproximando a pé de um veículo. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir, mas foi alcançado. Neste momento, o carro que estaria no ponto da entrega saiu em alta velocidade e tomou rumo incerto.
No registro policial, a Dise informou que, durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Os policiais localizaram apenas um telefone celular, que teria sido quebrado por ele no momento da ação. Mesmo sem droga em posse direta, a corporação deu continuidade às diligências por considerar a denúncia verossímil e diante da fuga do veículo que estaria envolvido na entrega.
As buscas se concentraram nas proximidades do ponto indicado no bairro Pedramar. Em um muro de uma casa em construção, a cerca de 15 metros do local da suposta entrega, os policiais encontraram um tijolo e oito porções menores de erva prensada com aparência de maconha, além de uma balança de precisão.
Como a denúncia apontava que haveria grande quantidade de entorpecentes, os agentes continuaram as buscas e encontraram mais 11 tijolos de maconha em uma área de mata próxima. Ao final da ocorrência, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos: 12 tijolos e 8 torrões de maconha, totalizando 11,9 quilos; dois rolos de plástico filme, uma balança de precisão, um celular e uma faca.