Um homem foi preso em flagrante durante a Operação Desarme, da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Jacareí, deflagrada para combater o tráfico de drogas na cidade.

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Segundo a Polícia Civil, os agentes localizaram 12 tijolos e oito torrões de maconha em um endereço apontado em denúncia anônima sobre entrega de entorpecentes no bairro. O entorpecente apreendido totalizou 11,9 quilos, além de balança de precisão, faca, celular e rolos de plástico filme.