Aprovado em duas etapas no Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente) de São José dos Campos, a elaboração do inventário energético municipal segue agora em busca de recursos para sair do papel. O financiamento pode ser feito pelo Fumcam (Fundo Municipal de Conservação Ambiental). O custo é estimado em até R$ 1,250 milhão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A finalidade do inventário é fazer um diagnóstico energético completo da cidade, apontando o consumo, a geração e as fontes de fornecimento de energia elétrica em São José.