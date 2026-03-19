19 de março de 2026
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PROTETIVA

Homem invade casa para esfaquear ex e acaba preso

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso ao descumprir medida protetiva, invadir a residência da ex-companheira e ameaçá-la com uma faca, em Potim.

A prisão ocorreu na quarta-feira (18) após acionamento de Policiais Militares do 23° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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No local, a vítima relatou que o agressor, ignorando medida protetiva imposta contra ele, havia invadido a casa para ameaçá-la.

Em patrulhamento nas adjacências do imóvel, o suspeito foi localizado em um terreno baldio.

As partes foram conduzidas à delegacia de Aparecida, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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