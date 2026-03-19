Um homem foi preso ao descumprir medida protetiva, invadir a residência da ex-companheira e ameaçá-la com uma faca, em Potim.

A prisão ocorreu na quarta-feira (18) após acionamento de Policiais Militares do 23° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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