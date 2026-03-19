O programa E-Freighter da Embraer, de conversão de aviões E-Jets E1 em cargueiros, conquistou o Aviation Week Program Excellence Award na categoria OEM (fabricante original do produto, na sigla em inglês). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19).

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Segundo a Embraer, o prêmio reconhece programas que, ao longo do último ano, demonstraram “desempenho excepcional e ampliaram seu impacto para além dos marcos técnicos alcançados”. O reconhecimento reforça a importância de soluções inovadoras e de práticas robustas de gestão.