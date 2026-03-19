O programa E-Freighter da Embraer, de conversão de aviões E-Jets E1 em cargueiros, conquistou o Aviation Week Program Excellence Award na categoria OEM (fabricante original do produto, na sigla em inglês). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19).
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Segundo a Embraer, o prêmio reconhece programas que, ao longo do último ano, demonstraram “desempenho excepcional e ampliaram seu impacto para além dos marcos técnicos alcançados”. O reconhecimento reforça a importância de soluções inovadoras e de práticas robustas de gestão.
“O programa E-Freighter é um novo marco para a Embraer e para o mercado global de carga aérea. Em apenas 29 meses, nossas equipes e parceiros ao redor do mundo transformaram os E-Jets — uma plataforma amplamente comprovada — em um cargueiro altamente capaz e totalmente certificado, projetado para atender às demandas específicas da logística do comércio eletrônico atual”, disse Marcelo Tocci, gerente sênior de Programas de Aviação Comercial da Embraer.
“Com sua excepcional capacidade de carga, alcance e eficiência nas operações de solo, o E190F ajuda a conectar cidades menores, abrir novas rotas e oferecer aos operadores uma solução moderna, sustentável e economicamente atraente”, completou o executivo.
Programa de conversão
O E190F foi lançado para atender às demandas do e-commerce e do comércio atual, que exigem entregas ágeis e operações descentralizadas, que ampliam a necessidade de distribuição rápida de remessas para metrópoles regionais e cidades de menor porte. O jato foi desenvolvido para preencher uma lacuna no mercado de carga aérea e substituir modelos mais antigos e menos eficientes.
A Embraer informou que os E-Jets convertidos em cargueiros oferecem “capacidade de volume mais de 40% superior, alcance três vezes maior que o dos cargueiros turboélices de grande porte e custos operacionais até 30% mais baixos do que aeronaves narrowbody maiores”. Combinando o espaço sob o piso e o convés principal, a carga estrutural máxima chega a 13,5 mil quilos.