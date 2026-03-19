As meninas do São José Basketball visitam o Mesquita na noite desta sexta-feira (20), a partir das 19h30, na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ) pela segunda rodada da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
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Na estreia, o time da região, comandado pelo técnico Leandro Leal, perdeu fora de casa por 65 a 58 para o Santo André e precisa se recuperar. No entanto, terá outra pedreira pela frente, como visitante.
Ao menos, o treinador teve 11 dias entre um jogo e outro para aprimorar o time e corrigir os erros e falhas da partida anterior. E uma vitória logo mais é essencial para não se distanciar das primeiras colocadas.
Por sua vez, o time do Rio de Janeiro já jogou duas vezes, com vitória fora de casa sobre o Maringá e derrota em casa para o Campinas. Assim, entra em quadra com 50% de aproveitamento.
"Vamos enfrentar um time que joga de forma muito física e intensa. Tentamos nos preparar da melhor forma possível para esse nível de exigência que o jogo terá conosco, sabemos que será um embate muito difícil", disse o treinador joseense.
"Mas nós perdemos na estreia e na sequência teremos jogos muito duros contra os dois times que foram finalistas na última edição, então é crucial que busquemos a vitória contra o Sodiê pensando em classificação. Ainda é início de campeonato, estamos na fase de realizar ajustes, mas vamos buscar controlar o ritmo do jogo e lutar pela vitória", afirmou Leandro Leal, através da assessoria de imprensa.