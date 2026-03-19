As meninas do São José Basketball visitam o Mesquita na noite desta sexta-feira (20), a partir das 19h30, na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ) pela segunda rodada da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Na estreia, o time da região, comandado pelo técnico Leandro Leal, perdeu fora de casa por 65 a 58 para o Santo André e precisa se recuperar. No entanto, terá outra pedreira pela frente, como visitante.