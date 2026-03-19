Existem temas na gestão pública que não permitem silêncio. Quando se trata de recursos destinados às crianças, aos adolescentes e aos idosos, a responsabilidade é ainda maior — e o cuidado precisa ser absoluto.

Nos últimos dias, um fato grave ganhou destaque em São José dos Campos: a atuação do Ministério Público Federal resultou em decisão judicial impedindo a desvinculação de recursos dos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e do Idoso. Faço aqui o devido reconhecimento ao Ministério Público, que cumpriu seu papel ao proteger recursos que possuem destinação legal específica.

Esses valores não são comuns. São recursos que o próprio contribuinte escolhe destinar, por meio do Imposto de Renda, para apoiar projetos sociais, fortalecer entidades e garantir políticas públicas voltadas a quem mais precisa. Não cabe interpretação ampla quando a finalidade já está definida: esse dinheiro tem endereço certo.