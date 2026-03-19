A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que o estudante suspeito de estuprar uma colega dentro de uma escola estadual de Taubaté foi afastado da unidade, “até que as determinações dos órgãos de segurança pública sejam cumpridas”, disse a pasta em nota.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Civil investiga o caso envolvendo uma adolescente de 16 anos, que teria sido estuprada por um colega de classe em uma escola estadual de Taubaté. O crime de violência sexual teria ocorrido na última terça-feira (17), durante o horário de intervalo das aulas. A vítima é aluna do ensino integral na escola.