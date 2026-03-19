Mensagens extraídas do celular do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto revelam que a soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana pediu o divórcio poucos dias antes de morrer com um tiro na cabeça. O oficial foi preso em São José dos Campos, acusado de matar a esposa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com denúncia apresentada à Justiça, os diálogos mostram um relacionamento marcado por conflitos, cobranças e sinais de desgaste emocional. Em uma das conversas, Gisele é direta: “por mim separamos, não vou trocar sexo por moradia e ponto final”.