Um homem de 47 anos, identificado pelas iniciais R. T. R., foi preso em flagrante, acusado de tentativa de feminicídio, lesão corporal, dano e desobediência em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (19), após a Polícia Militar ser acionada, por volta das 3h45, para intervir em uma situação no bairro Residencial São Francisco. No local, um homem ameaçava atear fogo na esposa após ter jogado combustível (diesel) nas roupas dela e no carro da família.

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Ocorrência