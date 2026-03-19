Um homem de 47 anos, identificado pelas iniciais R. T. R., foi preso em flagrante, acusado de tentativa de feminicídio, lesão corporal, dano e desobediência em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada na quinta-feira (19), após a Polícia Militar ser acionada, por volta das 3h45, para intervir em uma situação no bairro Residencial São Francisco. No local, um homem ameaçava atear fogo na esposa após ter jogado combustível (diesel) nas roupas dela e no carro da família.
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Ocorrência
O homem, sob efeito de álcool, iniciou uma discussão com a companheira e tentou sair da residência com o veículo da família, um Ford Ka. Segundo o boletim de ocorrência, ao tentar impedi-lo, a vítima, D. N. S., de 47 anos, foi arrastada na garagem, sofrendo lesões corporais.
Na sequência, o agressor espalhou diesel por todo o carro e sobre o corpo da esposa, ameaçando atear fogo com um isqueiro em mãos. Além disso, o autor arremessou o celular da vítima no telhado de um sobrado vizinho para impedir a comunicação e o pedido de socorro.
Prisão
No local, em abordagem policial, o homem ofereceu resistência e, após ser detido, tentou danificar o compartimento de presos da viatura com chutes e socos. As partes foram conduzidas à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde a mulher demonstrou irritação ao ser proibida de fumar por estar com a roupa encharcada de combustível.
O autor da agressão foi preso em flagrante sem direito a fiança, devido à gravidade da conduta e ao tempo superior a 4 anos de pena prevista para o caso. Ele foi levado à cadeia pública de Caçapava, onde aguarda audiência de custódia.
A vítima manifestou o desejo de receber medidas protetivas de urgência.