Um homem identificado pelas iniciais L. O. R. B. , de 31 anos , foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 2h20, quando a GCM (Guarda Civil Municipal) patrulhava preventivamente a rua Maranduba, região do conjunto residencial Cidade Jardim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp