Um homem identificado pelas iniciais L. O. R. B. , de 31 anos , foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 2h20, quando a GCM (Guarda Civil Municipal) patrulhava preventivamente a rua Maranduba, região do conjunto residencial Cidade Jardim.
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Os guardas avistaram um grupo de aproximadamente cinco pessoas em uma área verde. Ao notarem a viatura, fugiram a pé, mas um deles permaneceu no local.
Em abordagem e busca pessoal, a equipe encontrou uma pistola calibre 9mm na cintura do suspeito. A arma da marca BUL, modelo Cherokee, estava com a numeração raspada e municiada com 18 cartuchos íntegros.
O homem alegou que portava o armamento devido a desavenças com outras pessoas. No entanto, ao ser interrogado formalmente na delegacia, ele exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e o armamento foi apreendido sob lacre. O indiciado permanece à disposição da Justiça.