O bebê de 1 ano e 7 meses que teve a ponta do dedo indicador da mão direita esmagada em um armário de uma creche municipal de Taubaté precisou amputar o topo do dedo em razão da lesão. A informação é da mãe da criança.
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“Meu bebê teve que amputar a pontinha do dedinho mesmo”, disse ela. “Tirou a parte da unha inteira. O corpo dele rejeitou e foi expulsando [o tecido morto]”.
A amputação ocorreu há uma semana, no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), onde o menino foi atendido. Ele passou por avaliação semanal antes de a equipe médica optar pela amputação.
O caso ocorreu no começo da tarde de 26 de fevereiro, dentro da sala do berçário da Escola Municipal de Ensino Infantil Doutor José Dirceu de Castro Carneiro, no Jardim Santa Tereza, em Taubaté.
“Ele está bem, graças a Deus, mas a escola, a prefeitura e nem a secretária de ensino estão ajudando com nada. Ele está tendo consulta todas as quintas. Eu estou pegando dinheiro emprestado com pessoas para levar ele, para comprar remédios, comprar os curativos”, afirmou a mãe, que vai pedir a transferência da criança para outra creche.
Acidente na creche
Segundo a mãe, havia outras crianças na sala do berçário quando duas delas colocaram o dedo no vão da porta do armário. A primeira tirou o dedo, mas o filho dela acabou tendo o dedo prensado quando a auxiliar fechou a porta do armário. A mãe teve acesso ao vídeo da sala.
“Uma das auxiliares que estava [na sala] prendeu o dedo do meu filho. Ela estava sentada no chão com a porta do armário aberta e meu filho estava com mais um amiguinho brincando do lado da porta do armário”, contou a mãe.
“O amiguinho mostra para ele onde é o buraquinho lá, onde é o vãozinho, ele vai com o dedinho. O menino tirou, meu filho foi e enfiou o dedinho. Aí nesse momento a auxiliar fecha a porta do armário sem olhar para o lado, sem ver se tinha uma criança do lado dela, porque ela estava conversando com a outra auxiliar”, disse a mãe. “O dedinho dele estava no vão do armário e ela fechou a porta com força”.
O bebê foi levado para um posto de saúde nas proximidades da creche e depois transferido para o HMUT. Ele teve alta no dia 28 de fevereiro e retornou nos dias seguintes para avaliação. A amputação se deu porque a ponta do dedo não melhorou após o prazo de 15 dias.
Outro lado
Na época do acidente, a Secretaria de Educação de Taubaté lamentou o caso e disse que, após análise das imagens do monitoramento interno, constatou-se que o episódio foi um incidente, sem indícios de imprudência por parte da auxiliar de classe envolvida.
O episódio ocorreu no momento do fechamento de um armário, quando a extremidade do dedo do aluno foi atingida acidentalmente. A Secretaria de Educação disse que o socorro foi prestado de forma imediata, com orientações diretas da equipe da ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro Santa Tereza.
"A criança foi encaminhada ao HMUT, acompanhada pela mãe e pela diretora da unidade, onde passou por procedimento médico e apresenta quadro estável, com previsão de alta. Uma reavaliação foi agendada. Representantes da Secretaria de Educação estiveram no hospital e prestam todo o suporte necessário à família", disse a nota.
Procurada novamente sobre o episódio, a Secretaria de Educação de Taubaté ainda não se manifestou. O espaço segue aberto para a manifestação.