O bebê de 1 ano e 7 meses que teve a ponta do dedo indicador da mão direita esmagada em um armário de uma creche municipal de Taubaté precisou amputar o topo do dedo em razão da lesão. A informação é da mãe da criança.

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“Meu bebê teve que amputar a pontinha do dedinho mesmo”, disse ela. “Tirou a parte da unha inteira. O corpo dele rejeitou e foi expulsando [o tecido morto]”.