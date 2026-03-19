O Grupo Policlin inicia, em março de 2026, um novo ciclo em sua trajetória no Vale do Paraíba, pautado por um reposicionamento estratégico voltado à eficiência operacional e ao fortalecimento de sua estrutura assistencial.

A iniciativa reflete um movimento alinhado à busca por maior solidez econômico-financeira e à adaptação a um cenário cada vez mais dinâmico e exigente no setor de saúde. A proposta, neste momento, está centrada na qualificação da operação e na evolução contínua dos serviços oferecidos.

Dentro desse direcionamento, o grupo avança em uma reorganização estratégica de sua atuação regional, promovendo a otimização de sua estrutura e a concentração de investimentos em unidades consideradas essenciais dentro de seu planejamento.

Unidade de Jacareí, que terá suas atividades encerradas.

Como parte desse processo, está prevista o encerramento das operações hospitalares nas unidades de Jacareí e Caçapava, medida que integra o plano de reestruturação e concentração da presença regional.

Em paralelo, o grupo reforça sua atuação com foco em inovação e tecnologia nas unidades hospitalares de São José dos Campos (Hospital 9 de Julho e Maternidade), além da ampliação do hospital em Taubaté, que permanecem em plena operação e passam a concentrar os investimentos e a expansão assistencial da instituição.

Unidade de Taubaté, que receberá novos investimentos

Mais do que um ajuste operacional, o movimento evidencia uma transição consistente no modelo de atuação do grupo. A estratégia evolui para um formato mais orientado à eficiência, à qualidade e à sustentabilidade de longo prazo, acompanhando as transformações do setor.

No contexto regional, a iniciativa acompanha uma tendência observada em grandes grupos de saúde, que vêm priorizando estruturas mais otimizadas, com maior capacidade de entrega e especialização.

O Grupo Policlin destaca ainda que toda a condução desse processo ocorre de forma estruturada e responsável, com atenção aos compromissos institucionais e à continuidade da assistência por meio de sua rede de referência.