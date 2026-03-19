Um homem de 41 anos, identificado com as iniciais A.J.R.B , foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (18) após cometer um furto e um roubo contra mulheres no centro de Caçapava.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e contou com a intervenção de populares e testemunhas para a contenção do autor.

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Os crimes