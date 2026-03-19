Um homem de 41 anos, identificado com as iniciais A.J.R.B , foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (18) após cometer um furto e um roubo contra mulheres no centro de Caçapava.
A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e contou com a intervenção de populares e testemunhas para a contenção do autor.
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Os crimes
Os crimes ocorreram em locais distintos a partir das 20h. O primeiro foi um furto e envolveu uma mulher que estava em um ponto de ônibus próximo à Igreja Matriz quando o autor, vindo por trás, puxou o celular de sua mão e fugiu.
Uma testemunha ouviu os gritos da vítima e perseguiu o autor com seu veículo. Ele conseguiu abordar o suspeito e fez com que ele devolvesse o aparelho, porém, ele retomou o celular das mãos da testemunha e voltou a fugir partindo para cometer o segundo crime.
Cerca de 20 minutos após a primeira ocorrência, o homem investiu contra outra mulher, na Praça Francisco Carvalho. Ele a abordou usando de violência física tentando subtrair o celular, a bolsa e um pacote de fraldas da vítima. Durante a fuga, a bolsa caiu e foi recuperada pela própria vítima, mas ele conseguiu escapar levando o pacote de fraldas.
Contenção por populares
Um motoboy que passava pelo local avistou o suspeito escondido atrás de um poste e o abordou. Ele conseguiu reaver o celular da vítima, que foi apresentado posteriormente na delegacia. O suspeito foi cercado e contido no chão por populares na avenida Vera Cruz, em frente a uma academia de musculação.
Ao chegarem, os policiais militares encontraram o homem já detido.
Ele foi conduzido ao plantão policial e preso em flagrante pelos crimes de furto e roubo.O pacote de fraldas subtraído não foi localizado.
O indiciado permanece à disposição da Justiça.