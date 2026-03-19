19 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MOBILIDADE

Avenida Brasil sofre interdição para obras em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Avenida Brasil recebe melhorias em Caçapava

A Prefeitura de Caçapava anunciou alterações no fluxo de veículos para a realização de obras de infraestrutura contemplando a avenida Brasil, a principal via da cidade.

O fluxo passa a ser desviado nesta quinta-feira (19) com previsão de conclusão dos trabalhos em até quatro dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Interdição

A partir desta quinta-feira, a Avenida Brasil sofrerá interrupção para obras de implantação de um novo entroncamento, visando melhorias na mobilidade local. O trecho ficará fechado da manhã desta quinta-feira (19) até segunda-feira (23).

O desvio ocorre na altura da ponte do Posto BR, no cruzamento da avenida Brasil com a avenida Dr. José de Moura Resende.

Como rotas alternativas, motoristas podem usar a rua Augusto Furlan, com acesso pela rua Mateus Lourenço de Carvalho, ou ainda a Mateus Lourenço de Carvalho, com acesso pela rua Alan Kardec.

A orientação é que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, se possível, planejem rotas alternativas para evitar congestionamentos nos horários de pico.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários