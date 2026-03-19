A Prefeitura de Caçapava anunciou alterações no fluxo de veículos para a realização de obras de infraestrutura contemplando a avenida Brasil, a principal via da cidade.
O fluxo passa a ser desviado nesta quinta-feira (19) com previsão de conclusão dos trabalhos em até quatro dias.
Interdição
A partir desta quinta-feira, a Avenida Brasil sofrerá interrupção para obras de implantação de um novo entroncamento, visando melhorias na mobilidade local. O trecho ficará fechado da manhã desta quinta-feira (19) até segunda-feira (23).
O desvio ocorre na altura da ponte do Posto BR, no cruzamento da avenida Brasil com a avenida Dr. José de Moura Resende.
Como rotas alternativas, motoristas podem usar a rua Augusto Furlan, com acesso pela rua Mateus Lourenço de Carvalho, ou ainda a Mateus Lourenço de Carvalho, com acesso pela rua Alan Kardec.
A orientação é que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, se possível, planejem rotas alternativas para evitar congestionamentos nos horários de pico.