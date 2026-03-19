A vitória do São José por 1 a 0 sobre o Juventus, na noite desta última quarta-feira (18), pela Série A-2, teve pancadaria generalizada na beira do campo antes do apito final e após o árbitro anular o segundo gol da Águia, com auxílio do VAR.

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No entanto, quando o Moleque Travesso queria a bola para cobrar uma falta rápida no último lance, começou um tumulto entre jogadores e comissões técnicas. Isso porque um gandula, identificado como Regis Correia da Luz, não quis entregar a bola aos visitantes, o que gerou a confusão.