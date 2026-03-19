A vitória do São José por 1 a 0 sobre o Juventus, na noite desta última quarta-feira (18), pela Série A-2, teve pancadaria generalizada na beira do campo antes do apito final e após o árbitro anular o segundo gol da Águia, com auxílio do VAR.
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No entanto, quando o Moleque Travesso queria a bola para cobrar uma falta rápida no último lance, começou um tumulto entre jogadores e comissões técnicas. Isso porque um gandula, identificado como Regis Correia da Luz, não quis entregar a bola aos visitantes, o que gerou a confusão.
Outro gandula, Hebert Wesley, também participou e arremessou a bola para a arquibancada, inclusive, quase atingindo a cabine de imprensa. E tudo isso fico registrado na súmula do árbitro da partida, Marcio Mattos dos Santos. E aconteceu no décimo minuto de acréscimo.
Além disso, um maqueiro do clube, identificado como Romualdo Correia da Luz, teria dado dois socos no atacante Paulinho, do Juventus, na confusão. Isso gerou reação do goleiro reserva Gabriel, que o agrediu e acabou expulso.
Na oportunidade, todos acabaram excluídos da partida. E, na volta do jogo, o Juventus não teve tempo de buscar o gol e a partida acabou. Ao final da partida, os torcedores da Águia, na cadeira numerada, comemoraram a vitória e aplaudiram o gandula. “Valeu, gandula”, disseram os torcedores.
O fato é que a pancadaria generalizada correu as redes sociais e ganhou destaque na mídia. Mas, a Águia somou mais três pontos, foi a 6 e lidera o grupo 3 de forma isolada.
Na próxima quarta-feira, dia 25, recebe a Ferroviária, novamente no Martins Pereira, onde nova vitória poderá deixar a classificação bem encaminhada para as semifinais da Série A-2.