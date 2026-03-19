O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jacareí divulgou, nesta quinta-feira (19), a abertura de 124 vagas de emprego para diversas funções.
As vagas abrangem desde funções operacionais, no setor de construção e rodovias, até oportunidades especializadas em mecânica diesel e administração.
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Oportunidades
Entre os destaques, a função de ajudante de obras lidera com 20 postos abertos, seguida pelo setor de serviços com 15 vagas para operador de telemarketing. Há também oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) e vagas para jovens que buscam o primeiro emprego, como atendentes e auxiliares.
Como se Candidatar
Para concorrer, o candidato deve possuir um perfil compatível com as exigências estabelecidas pelos contratantes, como experiência, escolaridade e competências técnicas.
O interessado deve ir até a sede do PAT levando carteira de trabalho, RG e CPF. Caso o perfil seja compatível, será emitida a carta necessária para a entrevista com o empregador. O PAT fica na rua Barão de Jacareí, nº 839, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
As vagas são atualizadas diariamente e podem ser preenchidas rapidamente. Para conferir os pré-requisitos de cada cargo e realizar a candidatura, os candidatos devem acessar o site oficial da Prefeitura de Jacareí. Na seção do PAT, consultar as vagas e seguir as orientações de cadastro e envio de currículo indicadas na plataforma.