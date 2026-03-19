O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jacareí divulgou, nesta quinta-feira (19), a abertura de 124 vagas de emprego para diversas funções.

As vagas abrangem desde funções operacionais, no setor de construção e rodovias, até oportunidades especializadas em mecânica diesel e administração.

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Oportunidades