O Vale do Paraíba segue recebendo o projeto Cidadania Itinerante, uma iniciativa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo em parceria com as prefeituras locais. Após percorrer diversas cidades da região, a unidade móvel estaciona em Jambeiro para três dias de atendimentos a partir desta quinta-feira (19).
As ações visam facilitar o acesso da população a documentos e serviços públicos sem que o morador precise sair da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Serviços Oferecidos
- Documentação: Agendamento de 1ª e 2ª via de RG, CNH, emissão de 2ª via de CPF e Título de Eleitor.
- Certidões: Solicitação de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito.
- Trabalho e renda: Elaboração de currículo, entrada no seguro-desemprego e orientações sobre a plataforma Trampolim.
- Direitos e inclusão: Emissão de carteira para pessoas com TEA (CIPTEA), cartão de estacionamento para idosos e PCD e orientações do Procon.
- Digital: Criação e recuperação de contas GOV.BR e baixada de carteira de trabalho digital.
Programação
A unidade móvel estará disponível na Praça Almeida Gil, no Centro, na quinta-feira (19) e sexta-feira (20), das 9h às 17h e no sábado (21), das 9h às 16h.
A organização recomenda que os interessados apresentem os documentos originais para agilizar os processos.