O Vale do Paraíba segue recebendo o projeto Cidadania Itinerante, uma iniciativa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo em parceria com as prefeituras locais. Após percorrer diversas cidades da região, a unidade móvel estaciona em Jambeiro para três dias de atendimentos a partir desta quinta-feira (19).

As ações visam facilitar o acesso da população a documentos e serviços públicos sem que o morador precise sair da cidade.

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Serviços Oferecidos

Documentação: Agendamento de 1ª e 2ª via de RG, CNH, emissão de 2ª via de CPF e Título de Eleitor.

Certidões: Solicitação de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito.

Trabalho e renda: Elaboração de currículo, entrada no seguro-desemprego e orientações sobre a plataforma Trampolim.

Direitos e inclusão: Emissão de carteira para pessoas com TEA (CIPTEA), cartão de estacionamento para idosos e PCD e orientações do Procon.

Digital: Criação e recuperação de contas GOV.BR e baixada de carteira de trabalho digital.