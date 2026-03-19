Uma tentativa de feminicídio com diesel foi registrada na madrugada desta quinta-feira (19/03), no bairro Residencial São Francisco, e, em São José dos Campos. Um homem foi preso em flagrante, suspeito de jogar combustível sobre a companheira e ameaçar atear fogo usando um isqueiro, segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil.

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De acordo com o registro, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta de 3h45, em contexto de violência doméstica. No local, na rua José Carlos Fraterno de Aguiar, os agentes encontraram o suspeito dentro do carro da família, que, conforme o boletim, estava impregnado de diesel na parte interna e externa. Ainda segundo o documento, a mulher também estava com a roupa encharcada de combustível.