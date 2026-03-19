Uma tentativa de feminicídio com diesel foi registrada na madrugada desta quinta-feira (19/03), no bairro Residencial São Francisco, e, em São José dos Campos. Um homem foi preso em flagrante, suspeito de jogar combustível sobre a companheira e ameaçar atear fogo usando um isqueiro, segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil.
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De acordo com o registro, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta de 3h45, em contexto de violência doméstica. No local, na rua José Carlos Fraterno de Aguiar, os agentes encontraram o suspeito dentro do carro da família, que, conforme o boletim, estava impregnado de diesel na parte interna e externa. Ainda segundo o documento, a mulher também estava com a roupa encharcada de combustível.
O caso foi registrado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos como tentativa de feminicídio com diesel, além de lesão corporal, desobediência e dano. A autoridade policial decretou a prisão em flagrante e representou pela conversão da prisão em preventiva.
Segundo o boletim, a discussão começou quando o suspeito, de 24 anos, sob efeito de álcool, teria tentado sair com o veículo da família. A companheira, de 47 anos, tentou impedir e acabou sendo arrastada na garagem, sofrendo lesões leves, ainda de acordo com o registro policial.
Na sequência, conforme a narrativa do BO, o homem teria jogado diesel no automóvel e na mulher, permanecendo dentro do carro com um isqueiro na mão e repetindo que colocaria fogo no veículo. Após negociação, ele saiu do automóvel, mas continuou alterado durante a abordagem policial.
O boletim afirma que o suspeito desobedeceu a ordens dos policiais e ofereceu resistência passiva durante a condução até a delegacia. Já dentro da viatura, segundo o registro, ele ainda tentou chutar e socar a divisória de acrílico do compartimento de preso.
O documento também relata que ele arremessou o celular da companheira sobre o telhado de um imóvel vizinho, impedindo a recuperação do aparelho. A Polícia Civil informou no registro que a vítima pediu medidas protetivas de urgência.
A autoridade policial destacou no BO a gravidade do caso e apontou que o uso de combustível com ameaça de incêndio revela risco extremo à vítima. Por isso, além do flagrante, houve representação para prisão preventiva, com o investigado permanecendo à disposição da Justiça.