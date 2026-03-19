A rodovia Presidente Dutra foi liberada na altura do km 70, em Aparecida, às 8h08 desta quinta-feira (19), após o tombamento de um caminhão no trecho, na pista sentido São Paulo. O congestionamento passou de 13 quilômetros.

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Uma carreta levando um contêiner tombou na Via Dutra por volta de 4h45 desta quinta-feira, interditando totalmente a pista por mais de duas horas. O motorista ficou preso nas ferragens, foi retirado pela equipe de resgate e encaminhado, consciente e com lesões moderadas, para a UPA de Guaratinguetá.