A rodovia Presidente Dutra foi liberada na altura do km 70, em Aparecida, às 8h08 desta quinta-feira (19), após o tombamento de um caminhão no trecho, na pista sentido São Paulo. O congestionamento passou de 13 quilômetros.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Uma carreta levando um contêiner tombou na Via Dutra por volta de 4h45 desta quinta-feira, interditando totalmente a pista por mais de duas horas. O motorista ficou preso nas ferragens, foi retirado pela equipe de resgate e encaminhado, consciente e com lesões moderadas, para a UPA de Guaratinguetá.
De acordo com as informações, a ocorrência envolveu uma carreta que transportava um contêiner na pista Sul da rodovia Presidente Dutra. O condutor precisou ser retirado pelas equipes de resgate após ficar preso nas ferragens.
O acostamento da pista Sul foi liberado às 7h, mas as equipes continuavam mobilizadas para a remoção do veículo e do container. Por causa da operação com guincho, novas interdições pontuais ainda podem ocorrer para manobras.
O contêiner que ficou sobre a pista foi arrastado para o acostamento e deve ser içado nas próximas horas por um caminhão munck. A causa do acidente será investigada.