O soldado da Polícia Militar Luigi Romano Angerami, de 22 anos, está internado em estado grave após um capotamento de viatura registrado na noite de segunda-feira (16), em Taubaté. O caso ganhou ainda mais repercussão por um detalhe marcante: o irmão gêmeo dele, também policial militar, foi morto em 2024 após ser submetido ao chamado “tribunal do crime”.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Luigi integrava uma equipe da Força Tática que se envolveu em um acidente com um carro na rua José Carlos Marcondes. Ele foi socorrido ao Hospital Regional de Taubaté, onde permanece internado.
No mesmo acidente, o cabo Fábio Vaz dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o 1º tenente Alef Augusto Santos de Moura sofreu escoriações leves.
Leia mais: Marido e pai, cabo Vaz morreu após viatura capotar em Taubaté
Leia mais: Soldado Luigi luta pela vida após acidente com viatura no Vale
Acidente com viatura
De acordo com informações da polícia, a viatura foi atingida por um Fiat Argo durante uma ocorrência, o que provocou o capotamento. Com o impacto, parte dos ocupantes foi arremessada para fora do veículo. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram socorro às vítimas.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão. Segundo a Polícia Militar, Luigi permanece internado em estado grave, porém estável. Novos detalhes sobre o quadro clínico não foram divulgados.
O caso gerou comoção entre colegas de farda, já que os policiais estavam em serviço no momento do acidente.
Irmão morto em caso de grande repercussão
O histórico familiar do soldado também chama atenção. O irmão dele, Luca Romano Angerami, de 21 anos, foi encontrado morto em 2024, após desaparecer no Guarujá.
Segundo a investigação da Polícia Civil na época, o jovem teria sido torturado e executado após passar pelo chamado “tribunal do crime”, prática associada a facções criminosas.
O corpo foi localizado enterrado em uma comunidade conhecida como Vila Baiana, durante uma operação que resultou na localização de outros corpos e na prisão de suspeitos.
Investigação segue
A morte de Luca teve grande repercussão no estado e mobilizou forças policiais. Agora, o novo episódio envolvendo Luigi reacende a comoção dentro da corporação.
Já o acidente em Taubaté segue sob investigação para esclarecer a dinâmica da colisão e eventuais responsabilidades.