O soldado da Polícia Militar Luigi Romano Angerami, de 22 anos, está internado em estado grave após um capotamento de viatura registrado na noite de segunda-feira (16), em Taubaté. O caso ganhou ainda mais repercussão por um detalhe marcante: o irmão gêmeo dele, também policial militar, foi morto em 2024 após ser submetido ao chamado “tribunal do crime”.

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Luigi integrava uma equipe da Força Tática que se envolveu em um acidente com um carro na rua José Carlos Marcondes. Ele foi socorrido ao Hospital Regional de Taubaté, onde permanece internado.