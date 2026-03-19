A Rodovia Presidente Dutra recebe limpeza e manutenção em alguns trechos. As atividades podem ocasionar desvios e interdições pontuais. Motoristas devem ficar atentos à sinalização dos trechos que abrangem a extensão entre Rio de Janeiro e São Paulo em ambos os sentidos.
Para esta quinta-feira (19), a concessionária RioSP informou o cronograma de serviços de pista, capina e limpeza que deve ocorrer entre 8h30 e 17h18, exigindo interdições pontuais de faixas e acostamentos.
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Confira o cronograma
Serviços de Manutenção de Faixa:
- km 244 ao km 246 – sentido Sul (sentido São Paulo), trecho do Rio de Janeiro, pista expressa, faixa 1 (da esquerda) - 8h30 às 17h18
- km 246 ao km 244 – sentido Norte (sentido Rio de Janeiro), trecho do Rio de Janeiro, pista expressa, faixa 1 (da esquerda) - 8h30 às 17h18
- km 35,5 ao km 40 – sentido Sul (sentido São Paulo), trecho de São Paulo, pista expressa, faixa 1 (da esquerda) - 8h30 às 17h18
Serviços de Capina:
- km 275 ao km 278 – sentido Norte (sentido Rio de Janeiro), pista marginal, faixa 1 (da esquerda) - 8h30 às 17h18
- km 39 ao km 33,5 – sentido Norte (sentido Rio de Janeiro), trecho de São Paulo, pista expressa, faixa 1 (da esquerda) - 8h30 às 17h18
Serviços de Conservação / Varrição:
- km 97 ao km 100 – sentido Sul (sentido São Paulo), pista expressa, acostamento - 8h30 às 17h18
- km 222 ao km 218 – sentido Norte (sentido São Paulo), pista expressa, acostamento - 13h às 17h18
Outros serviços de conservação:
- km 315 ao km 317 – sentido Sul (sentido São Paulo), no trecho do Rio de Janeiro, pista expressa, faixa 1 (da esquerda) - 8h30 às 17h18
- km 310 ao km 311 – sentido Sul (sentido São Paulo), no trecho do Rio de Janeiro, pista expressa, faixa 1 (da esquerda) - 8h30 às 17h18
- km 143 ao km 145 – sentido Sul (sentido São Paulo), pista expressa, acostamento - 8h30 às 17h18
- km 229 ao km 231 – sentido Sul (sentido São Paulo), pista marginal, faixa 1 (da esquerda) - 8h30 às 12h
Observações
A sinalização estará reforçada em todos os pontos, mas a atenção do condutor é fundamental para a segurança das equipes. A programação pode ser suspensa em caso de chuva.