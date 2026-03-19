A Rodovia Presidente Dutra recebe limpeza e manutenção em alguns trechos. As atividades podem ocasionar desvios e interdições pontuais. Motoristas devem ficar atentos à sinalização dos trechos que abrangem a extensão entre Rio de Janeiro e São Paulo em ambos os sentidos.

Para esta quinta-feira (19), a concessionária RioSP informou o cronograma de serviços de pista, capina e limpeza que deve ocorrer entre 8h30 e 17h18, exigindo interdições pontuais de faixas e acostamentos.

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Confira o cronograma