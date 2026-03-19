O Parque Estadual Campos do Jordão, conhecido como Horto Florestal, promoverá uma caminhada especial no dia 28 de março. O evento, que faz parte das celebrações da "Páscoa na Natureza", convida o público a uma experiência de imersão nas trilhas locais, com o objetivo de promover o bem-estar e o contato direto com a biodiversidade da Serra da Mantiqueira.

O evento também reforça as comemorações dos 85 anos do Horto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp