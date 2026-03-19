O Parque Estadual Campos do Jordão, conhecido como Horto Florestal, promoverá uma caminhada especial no dia 28 de março. O evento, que faz parte das celebrações da "Páscoa na Natureza", convida o público a uma experiência de imersão nas trilhas locais, com o objetivo de promover o bem-estar e o contato direto com a biodiversidade da Serra da Mantiqueira.
O evento também reforça as comemorações dos 85 anos do Horto.
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A programação terá início às 8h30 e traz a proposta de promover atividade física e um momento de convivência e contemplação da natureza.
Participação
A participação exige o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 20. O valor contempla o acesso às dependências do parque , o uso de um colete exclusivo de identificação, e acompanhamento especializado durante todo o percurso.
As inscrições devem ser realizadas através do link oficial disponível na biografia do perfil do Instagram (@parquecamposdojordao).