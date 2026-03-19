19 de março de 2026
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MEIO AMBIENTE

Pindamonhangaba celebra Semana da Água com ações sustentáveis


| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
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Em comemoração à Semana da Água, Pindamonhangaba recebe uma programação especial de ações ambientais. O objetivo das iniciativas é conscientizar a população sobre a preservação dos recursos hídricos por meio de gestos práticos de sustentabilidade.

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Atividades

A programação terá início na próxima segunda-feira (23), com uma ação de doação de mudas no Shopping Pátio Pinda. O evento ocorrerá das 10h às 16h, convidando os frequentadores a "plantar um futuro melhor". Além de receber as plantas, as pessoas também serão convidadas a doarem mudas, fortalecendo a rede de arborização urbana.

Na quarta-feira (25), o Parque da Cidade sediará a "Troca Sustentável" das 9h às 16h. Durante a ação, os moradores que levarem seu óleo de cozinha usado poderão trocá-lo por uma muda de planta. A iniciativa visa evitar que o óleo seja descartado incorretamente na rede de esgoto, o que contamina milhares de litros de água.

Para mais informações, os interessados podem acompanhar as atualizações nas redes sociais oficiais da prefeitura.

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