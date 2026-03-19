A CBF iniciou a venda de ingressos para os dois amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 contra o Paraguai.
O torcedor interessado em acompanhar os jogos, um deles em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira, já pode adquirir as entradas no site oficial da Bilheteria Digital.
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Programação
O primeiro jogo será realizado no dia 28 de março (sábado), às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Já o segundo encontro ocorre no dia 31 de março (terça-feira), às 16h, no Estádio do Canindé, em São Paulo.
Preços e Setores
Para a partida no Martins Pereira, serão disponibilizados 8.557 ingressos, sendo 2.195 para o setor ouro e 6.362 ingressos para as arquibancadas. Já para o jogo no Canindé, serão liberados 8.005 bilhetes, sendo 3.677 para cadeiras numeradas e 4.328 para arquibancadas.
Os valores são os mesmos para ambas as partidas. No setor de arquibancada, os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Para as cadeiras numeradas ou setor ouro, o valor é de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).
Em São José dos Campos, os portões abrem às 17h. Na capital paulista, o acesso ao Canindé será liberado a partir das 14h.
Clique aqui para comprar o ingresso para a partida em São José dos Campos.
Clique aqui para comprar o ingresso para a partida no Canindé, em São Paulo.
Meia-Entrada Social e Ação Solidária
Além dos beneficiários por lei, a CBF disponibiliza a meia-entrada social com desconto de 50%. Para garantir esse tipo de ingresso, o torcedor deve entregar 1 kg de alimento não perecível no momento da entrada no estádio. As arrecadações são doadas para a Sociedade de São Vicente de Paulo, auxiliando o projeto beneficente Fome de Bola, que utiliza o esporte como ferramenta de transformação social.