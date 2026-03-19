A CBF iniciou a venda de ingressos para os dois amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 contra o Paraguai.

O torcedor interessado em acompanhar os jogos, um deles em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira, já pode adquirir as entradas no site oficial da Bilheteria Digital.

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