19 de março de 2026
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ACIDENTE

AGORA: Caminhão tomba na Dutra e motorista fica preso na cabine

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Rádio Frei Galvão FM
Caminhão tombou na Via Dutra
Caminhão tombou na Via Dutra

Um caminhão carregado com um contêiner tombou na rodovia Presidente Dutra na manhã desta quinta-feira (19), no trecho de Aparecida.

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O acidente aconteceu na altura do km 70, na pista sentido São Paulo, que está totalmente interditada. O motorista ficou preso nas ferragens. Equipes de socorro estão no local.

Na pista sentido Rio de Janeiro, a lentidão passa de oito quilômetros, entre os km 64 e 72, segundo motoristas que estão no local.

*Matéria em atualização

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