Um caminhão carregado com um contêiner tombou na rodovia Presidente Dutra na manhã desta quinta-feira (19), no trecho de Aparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na altura do km 70, na pista sentido São Paulo, que está totalmente interditada. O motorista ficou preso nas ferragens. Equipes de socorro estão no local.