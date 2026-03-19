Um caminhão carregado com um contêiner tombou na rodovia Presidente Dutra na manhã desta quinta-feira (19), no trecho de Aparecida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu na altura do km 70, na pista sentido São Paulo, que está totalmente interditada. O motorista ficou preso nas ferragens. Equipes de socorro estão no local.
Na pista sentido Rio de Janeiro, a lentidão passa de oito quilômetros, entre os km 64 e 72, segundo motoristas que estão no local.
*Matéria em atualização