Um homem procurado pela Justiça por receptação foi localizado e preso em Caçapava.

A ação ocorreu na terça-feira (17), por volta das 17h50, quando policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais) abordaram o suspeito no bairro Aldeias da Serra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp