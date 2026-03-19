19 de março de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Receptador procurado pela Justiça é preso em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por receptação foi localizado e preso em Caçapava.

A ação ocorreu na terça-feira (17), por volta das 17h50, quando policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais) abordaram o suspeito no bairro Aldeias da Serra.

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Ao consultar os sistemas, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto com base no artigo 180 do Código Penal.

Ele foi conduzido ao plantão policial local, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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