Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de São José dos Campos prenderam uma mulher de 47 anos, procurada pela Justiça por tráfico de drogas, venda de armas e associação criminosa.

A prisão ocorreu na terça-feira (17) após abordagem da suspeita no bairro Portal do Céu, por volta das 18h50.

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