Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de São José dos Campos prenderam uma mulher de 47 anos, procurada pela Justiça por tráfico de drogas, venda de armas e associação criminosa.
A prisão ocorreu na terça-feira (17) após abordagem da suspeita no bairro Portal do Céu, por volta das 18h50.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe constatou, por meio de consultas aos sistemas, que havia mandado de prisão em aberto pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 (Tráfico de Drogas) da Lei 11343/06, artigo 17 (Comércio Ilegal de Arma de Fogo) da Lei 10826/03 e 288 (Associação Criminosa) da Lei 2848/40 - Código Penal. Ao todo, a detida tem pena de 10 anos e 2 meses a cumprir em regime fechado.
Ela foi conduzida à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.