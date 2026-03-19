A Polícia Civil investiga um caso grave envolvendo uma adolescente de 16 anos, na qual um colega de classe é suspeito de estuprar a jovem dentro da Escola Estadual Professor Mário Cardoso Franco, em Taubaté. O crime de violência sexual teria ocorrido na última terça-feira (17), durante o horário de intervalo das aulas. A vítima é aluna do ensino integral na escola.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado na madrugada de quarta-feira (18), a Polícia Militar foi acionada via Copom. Os policiais militares foram até o local e conversaram com a vítima e seu pai. A adolescente relatou que o colega de classe trancou a sala de aula e, contra a sua vontade, iniciou o abuso com um beijo, passando a mão em seu corpo até manter conjunção carnal.