Uma mulher de aproximadamente 50 anos teve queimaduras graves após uma explosão causada por vazamento de gás em um supermercado de Guaratinguetá. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (18).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h30 para atender ocorrência de vazamento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) no Supermercado BemMais, no bairro do Pedregulho.