Uma mulher de aproximadamente 50 anos teve queimaduras graves após uma explosão causada por vazamento de gás em um supermercado de Guaratinguetá. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (18).
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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h30 para atender ocorrência de vazamento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) no Supermercado BemMais, no bairro do Pedregulho.
No local, as equipes confirmaram o vazamento de gás e constataram que houve uma explosão em decorrência do acúmulo de GLP. Apesar do impacto, não houve registro de incêndio.
Quando os bombeiros chegaram, a situação já estava controlada, sem necessidade de combate às chamas. A mulher ferida foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para atendimento médico.
Segundo informações, ela teve queimaduras em cerca de 45% do corpo e foi levada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O estado dela é considerado grave.
As causas do vazamento e da explosão devem ser apuradas.