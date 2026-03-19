19 de março de 2026
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PM prende homem e apreende drogas em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões em Guaratinguetá
Apreensões em Guaratinguetá

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam drogas no bairro Jardim Tamandaré, em Guaratinguetá.

A prisão aconteceu na terça-feira (17).

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A equipe abordou o suspeito e em busca pessoal, localizou com ele porções de crack, cocaína e dinheiro relacionado ao tráfico de drogas no bairro.

Ele foi conduzido ao plantão policial onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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