Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam drogas no bairro Jardim Tamandaré, em Guaratinguetá.

A prisão aconteceu na terça-feira (17).

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