Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam drogas no bairro Jardim Tamandaré, em Guaratinguetá.
A prisão aconteceu na terça-feira (17).
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A equipe abordou o suspeito e em busca pessoal, localizou com ele porções de crack, cocaína e dinheiro relacionado ao tráfico de drogas no bairro.
Ele foi conduzido ao plantão policial onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.