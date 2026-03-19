Um homem de 20 anos e um adolescente de 15, procurados pela Justiça por um homicídio em Itanhandu (MG), foram detidos em Cruzeiro por policiais da Força Tática da 4ª Cia do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A prisão do adulto e a apreensão do adolescente ocorreram na noite de terça-feira (17), após acionamento da equipe sob monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas), que identificou os suspeitos cruzando o limite entre os estados. Eles utilizavam um Fiat Uno, carro envolvido no crime.

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