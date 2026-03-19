Um homem de 20 anos e um adolescente de 15, procurados pela Justiça por um homicídio em Itanhandu (MG), foram detidos em Cruzeiro por policiais da Força Tática da 4ª Cia do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
A prisão do adulto e a apreensão do adolescente ocorreram na noite de terça-feira (17), após acionamento da equipe sob monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas), que identificou os suspeitos cruzando o limite entre os estados. Eles utilizavam um Fiat Uno, carro envolvido no crime.
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Depois de um breve acompanhamento, eles foram abordados. No carro também estavam uma mulher e o filho dela, uma criança de três anos. As armas utilizadas no crime não foram localizadas e, segundo os autores, foram jogadas no matagal.
A ocorrência teve prosseguimento pela Polícia Militar de Minas Gerais e foi conduzida ao plantão policial de São Lourenço (MG), permanecendo ambos à disposição da justiça.