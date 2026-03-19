Uma mulher foi presa em São José dos Campos após furtar uma peça de roupa em uma loja do CenterVale Shopping. A ação ocorreu na terça-feira (17), após acionamento da polícia via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento à ocorrência em andamento.

No local, policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) contataram o gerente que confirmou que a autora já era conhecida pelos funcionários devido a furtos anteriores. Dessa vez, ela havia subtraído uma peça de roupa e escondido dentro de sua bolsa.

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