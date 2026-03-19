Lucas da Silva Santos, 32 anos, morador do bairro Dom Pedro 2º, em São José dos Campos, está desaparecido há três dias. A família e os amigos se mobilizam na busca e pedem por qualquer tipo de informação que possa dar pistas de seu paradeiro.

Ele foi visto pela última vez às 6h na segunda-feira quando foi deixado pela esposa em frente ao local de trabalho, uma empresa de reciclagem no bairro Jardim Oriente. O casal combinou que ela voltaria para buscá-lo ao final do expediente. Quando retornou, ela descobriu que ele não havia cumprido o horário na empresa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp