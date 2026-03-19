19 de março de 2026
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DESAPARECIDO

Onde está Lucas? Família busca notícias na zona sul de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Acervo pessoal
Lucas da Silva Santos está desaparecido
Lucas da Silva Santos está desaparecido

Lucas da Silva Santos, 32 anos, morador do bairro Dom Pedro 2º, em São José dos Campos, está desaparecido há três dias. A família e os amigos se mobilizam na busca e pedem por qualquer tipo de informação que possa dar pistas de seu paradeiro.

Ele foi visto pela última vez às 6h na segunda-feira quando foi deixado pela esposa em frente ao local de trabalho, uma empresa de reciclagem no bairro Jardim Oriente. O casal combinou que ela voltaria para buscá-lo ao final do expediente. Quando retornou, ela descobriu que ele não havia cumprido o horário na empresa.

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Ninguém mais o viu ou recebeu notícias dele desde então. Lucas deixou o celular em casa, portanto, não há como entrar em contato.

Quem tiver qualquer tipo de informação pode ligar  para telefone 12 991142013 (Maria Eduarda) ou diretamente para a Polícia no 190 ou Disque Denúncia 181.

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