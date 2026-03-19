Um homem foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro Três Marias, em Taubaté.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom após relatos de disparo de arma de fogo às 4h26. Ao chegarem ao local, na Rua Tancredo Gomes Tolêdo, os policiais encontraram a vítima caída na via pública, ao lado de uma motocicleta.

A vítima foi identificada como Anderson Batista de Oliveira, de 38 anos. Segundo os agentes, ele apresentava uma perfuração na região da testa, provocada por disparo de arma de fogo, que possivelmente atravessou o capacete.