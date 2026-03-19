Um homem foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro Três Marias, em Taubaté.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom após relatos de disparo de arma de fogo às 4h26. Ao chegarem ao local, na Rua Tancredo Gomes Tolêdo, os policiais encontraram a vítima caída na via pública, ao lado de uma motocicleta.
A vítima foi identificada como Anderson Batista de Oliveira, de 38 anos. Segundo os agentes, ele apresentava uma perfuração na região da testa, provocada por disparo de arma de fogo, que possivelmente atravessou o capacete.
Ainda conforme o registro policial, não havia testemunhas no local no momento da chegada das equipes, e nenhum suspeito foi identificado até agora.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica e da equipe de homicídios.
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam dois telefones celulares (um LG e um iPhone); R$ 20 em dinheiro; a motocicleta da vítima, uma Yamaha YBR 150 Factor preta (2025).
Todos os itens foram encaminhados para investigação.
Investigação
O caso foi registrado como homicídio consumado no plantão policial de Taubaté. A autoria do crime é desconhecida até o momento.
A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do crime, incluindo possível motivação e identificação do autor.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico.