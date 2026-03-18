O São José Basket venceu o Pato por 81 a 72 na noite desta quarta-feira (18), no ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR), pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com isso, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, segue em nono lugar, agora com 19 vitórias e 13 derrotas. E o Pato está em 16º, com 7 vitórias e 24 derrotas.

Na próxima rodada, o São José visita o Rio Claro, na outra segunda-feira (23), a partir das 19h30, em Rio Claro.

Como foi o jogo