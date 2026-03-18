O São José Basket venceu o Pato por 81 a 72 na noite desta quarta-feira (18), no ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR), pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Com isso, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, segue em nono lugar, agora com 19 vitórias e 13 derrotas. E o Pato está em 16º, com 7 vitórias e 24 derrotas.
Na próxima rodada, o São José visita o Rio Claro, na outra segunda-feira (23), a partir das 19h30, em Rio Claro.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, o São José encontrou dificuldades e viu os donos da casa marcando forte. E o time paranaense fechou o período vencendo por 15 a 13.
No segundo quarto, o time da região continuou encontrando dificuldades, embora tenha melhorado no ataque. Mas, foi para o intervalo em desvantagem de quatro pontos: 34 a 30.
No terceiro quarto, o São José melhorou e chegou a passar na frente do adversário. No entanto, deixou o Pato empatar no final: 58 a 58.
Assim, os últimos dez minutos se tornaram mais emocionantes. Porém, o São José não quis dar espaço para os donos da casa e abriu boa vantagem, que depois administrou no final.