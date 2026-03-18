O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h30 desta quarta-feira (18) para atender uma ocorrência de vazamento de GLP (gás liquefeito de petróleo) no Supermercado BemMais, em Guaratinguetá.

No local, as equipes confirmaram o vazamento de gás e constataram que houve uma explosão ambiental em decorrência do acúmulo de GLP. Apesar do impacto, não houve registro de incêndio.

Quando os bombeiros chegaram, a situação já estava controlada, sem necessidade de combate às chamas. Uma vítima, uma mulher, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para atendimento médico. O estado de saúde não foi informado.