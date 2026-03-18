18 de março de 2026
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EXPLOSÃO

Vazamento de gás provoca explosão em supermercado de Guará

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Explosão em mercado de Guaratinguetá
Explosão em mercado de Guaratinguetá

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h30 desta quarta-feira (18) para atender uma ocorrência de vazamento de GLP (gás liquefeito de petróleo) no Supermercado BemMais, em Guaratinguetá.

No local, as equipes confirmaram o vazamento de gás e constataram que houve uma explosão ambiental em decorrência do acúmulo de GLP. Apesar do impacto, não houve registro de incêndio.

Quando os bombeiros chegaram, a situação já estava controlada, sem necessidade de combate às chamas. Uma vítima, uma mulher, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para atendimento médico. O estado de saúde não foi informado.

Segundo os bombeiros, a atuação no local foi voltada à orientação e segurança, sem necessidade de intervenção direta, já que não havia mais risco imediato de fogo no momento da chegada das equipes.

As causas do vazamento e da explosão devem ser apuradas.

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