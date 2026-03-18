A defesa do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, preso em São José dos Campos nesta quarta-feira (18), afirmou que a morte da soldado PM Gisele Alves Santana não se trata de feminicídio, mas de suicídio, contestando diretamente a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo.

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Em manifestação, o advogado do oficial declarou que a tese será comprovada ao longo da instrução processual. “Não se trata de feminicídio, não se trata de fraude processual. Trata-se de suicídio, independentemente da conclusão do inquérito policial”, afirmou.