O soldado da Polícia Militar Luigi Angerami, de 22 anos, que se feriu após um acidente com uma viatura no Vale do Paraíba, apresentou uma leve melhora no quadro clínico nas últimas horas, mas ainda permanece em estado considerado grave.
De acordo com o boletim médico, o policial segue estável, sem novas intercorrências, e teve redução no suporte respiratório, atualmente em 40%. A equipe médica também já autorizou pequenos deslocamentos para exames, incluindo uma tomografia prevista para as próximas horas.
Luigi apresentou ainda febre leve, de 37,8°C, considerada uma resposta esperada do organismo. Segundo os médicos, há presença de pequena secreção pulmonar, mas sem sinais de agravamento. A expectativa é que ele inicie alimentação por sonda em breve, conforme evolução clínica.
Apesar dos sinais positivos, o estado de saúde do soldado segue sendo tratado como grave e exige cuidados intensivos.
Acidente durante perseguição
O acidente que deixou o policial ferido aconteceu na noite de segunda-feira (16), em Taubaté, durante uma ocorrência da Polícia Militar.
Segundo as informações apuradas, a equipe da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizava um acompanhamento tático a uma motocicleta suspeita quando a viatura foi atingida por um carro que cruzava a via, na Rua José Carlos Marcondes, no bairro Parque Ipanema.
Com o impacto, o veículo da PM capotou violentamente.
O acidente teve consequências graves. O cabo da PM Fábio Vaz dos Santos, de 50 anos, que dirigia a viatura, morreu após ser socorrido. Já o soldado Luigi Angerami, de 22 anos, ficou gravemente ferido e segue internado. Um terceiro policial também sofreu ferimentos, mas com menor gravidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, a força da batida foi tão intensa que parte dos ocupantes da viatura chegou a ser arremessada para fora do veículo.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, registrado inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal.
Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do cabo e destacou que ele morreu em serviço, durante uma ação policial, o que gerou forte comoção entre os colegas de farda.