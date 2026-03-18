O soldado da Polícia Militar Luigi Angerami, de 22 anos, que se feriu após um acidente com uma viatura no Vale do Paraíba, apresentou uma leve melhora no quadro clínico nas últimas horas, mas ainda permanece em estado considerado grave.

De acordo com o boletim médico, o policial segue estável, sem novas intercorrências, e teve redução no suporte respiratório, atualmente em 40%. A equipe médica também já autorizou pequenos deslocamentos para exames, incluindo uma tomografia prevista para as próximas horas.

Luigi apresentou ainda febre leve, de 37,8°C, considerada uma resposta esperada do organismo. Segundo os médicos, há presença de pequena secreção pulmonar, mas sem sinais de agravamento. A expectativa é que ele inicie alimentação por sonda em breve, conforme evolução clínica.