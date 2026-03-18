O Jacareí ficou no empate por 0 a 0 com o Lemense na noite desta quarta-feira (18), no estádio Bruno Lazzarini, em Leme, pela 11ª rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

Com esse resultado, o Jacaré do Vale, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, foi a 19 pontos e subiu para o sexto lugar, uma posição atrás do adversário. E acumula nove jogos sem perder na competição estadual, com três empates seguidos.

Na próxima rodada, os jacareienses jogam neste sábado (21), a partir das 15h, quando recebem o Comercial, no estádio Du Cambusano. No mesmo dia, o Lemense visita o Vocem, às 19h, no estádio Tonicão, em Assis.