O Jacareí ficou no empate por 0 a 0 com o Lemense na noite desta quarta-feira (18), no estádio Bruno Lazzarini, em Leme, pela 11ª rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.
Com esse resultado, o Jacaré do Vale, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, foi a 19 pontos e subiu para o sexto lugar, uma posição atrás do adversário. E acumula nove jogos sem perder na competição estadual, com três empates seguidos.
Na próxima rodada, os jacareienses jogam neste sábado (21), a partir das 15h, quando recebem o Comercial, no estádio Du Cambusano. No mesmo dia, o Lemense visita o Vocem, às 19h, no estádio Tonicão, em Assis.
No primeiro tempo, o Jacareí encontrou muitas dificuldades e ficou acuado no campo defensivo. Por exemplo, aos 26min, o goleiro César teve que fazer uma boa defesa, em finalização de dentro da área.
Ao contrário das outras partidas, o time da região não conseguia propor o jogo e não conseguia sair para o ataque. Na etapa inicial, criou poucas oportunidades.
Apenas aos 32min o Jacaré do Vale conseguiu ameaçar, quando Théo recebeu na área e mandou à direita, na rede, pelo lado de fora. Antes do intervalo, o Jacareí ainda perdeu um gol incrível, quando Kaynan recebeu livre na área e bateu cruzado, para fora.
No segundo tempo, a chuva apertou e prejudicou o gramado e o jogo. Aos 13min, o Jacareí perdeu Claivert, expulso em confusão na beira do campo, deixando o time da região com um a menos.
Ainda assim, o Jacareí não se intimidou e até chegou com perigo algumas vezes. E o Lemense só assustou mesmo aos 43min, em finalizaçâo à queima roupa, quando César fez uma defesa espetacular.