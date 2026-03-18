Após parecer contrário de três comissões permanentes, a Câmara de São José dos Campos arquivou nessa quarta-feira (18) o projeto da oposição que visava sustar os efeitos do decreto do prefeito Anderson Farias (PSD) que, em janeiro desse ano, tornou 24% mais caros os serviços públicos funerários no município.

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Dominadas pela base aliada ao governo, as comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos, de Economia, Finanças e Orçamento e de Planejamento Urbano, Obras e Transportes emitiram pareceres contrários ao projeto, sob a alegação de que não houve extrapolação do poder regulamentar por parte do prefeito. O mesmo já havia sido apontado pela Procuradoria Legislativa, que é o órgão jurídico da Câmara.