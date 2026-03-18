Por meio de uma recomendação, o MPF (Ministério Público Federal) orientou a Prefeitura de São José dos Campos a adotar uma série de medidas para garantir a transparência e "mitigar os riscos de irregularidades" nos contratos para terceirização de gestão na área da saúde.

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Na recomendação, o procurador Thales Messias Pires Cardoso orientou que, na hipótese de celebração de contratos de gestão com OSs (Organizações Sociais) ou OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Publico), a Prefeitura adote medidas como: