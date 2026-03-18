Um vazamento de óleo provocou a interdição total da Via Dutra (BR-116), no trecho de Lavrinhas, sentido São Paulo, no início da noite desta quarta-feira (18).

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o problema foi causado por um caminhão que apresentou vazamento no tanque, espalhando grande quantidade de óleo pela pista e tornando o tráfego inseguro para outros veículos.