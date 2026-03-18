Um vazamento de óleo provocou a interdição total da Via Dutra (BR-116), no trecho de Lavrinhas, sentido São Paulo, no início da noite desta quarta-feira (18).
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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o problema foi causado por um caminhão que apresentou vazamento no tanque, espalhando grande quantidade de óleo pela pista e tornando o tráfego inseguro para outros veículos.
A concessionária RioSP informou que foi acionada por volta das 16h42 para atender a ocorrência, que envolveu a colisão de uma carreta contra a defensa metálica. Equipes de tráfego e conservação foram mobilizadas para atuar no local e garantir a segurança.
Por causa do óleo na pista, o trecho permanece totalmente interditado, sem previsão de liberação até o momento. A PRF aguarda a chegada de recursos operacionais para realizar a contenção e limpeza da via, condição necessária para a retomada do trânsito.
Até por volta das 18h42, o congestionamento já atingia cerca de 6 quilômetros. Apesar do impacto no tráfego, não há registro de vítimas.
A orientação é que os motoristas evitem a região e busquem rotas alternativas até a normalização da rodovia.