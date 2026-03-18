18 de março de 2026
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MORTE

Descanse em paz, Lê: Morte causa comoção no Vale

Por Leandro Vaz | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Alessandra Rocha, de 39 anos
Alessandra Rocha, de 39 anos

A morte de Alessandra Rocha, de 39 anos, registrada nesta quarta-feira (18), causou comoção em Lorena. Moradora do bairro da Cruz, ela enfrentava há cerca de dois anos uma batalha contra o câncer.

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Conhecida por sua força e determinação, Alessandra se tornou exemplo de superação para familiares e amigos ao longo do tratamento. Apaixonada por musculação, ela encontrava na prática não apenas um estilo de vida, mas também motivação e disciplina para enfrentar os desafios impostos pela doença.

A notícia da morte gerou diversas manifestações de carinho nas redes sociais, com mensagens destacando a coragem e a vontade de viver da moradora.

Alessandra deixa uma filha, familiares, amigos e o companheiro, além de pessoas próximas que conviviam com ela no dia a dia e agora lidam com a saudade.

O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Municipal de Lorena.

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