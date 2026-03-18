A morte de Alessandra Rocha, de 39 anos, registrada nesta quarta-feira (18), causou comoção em Lorena. Moradora do bairro da Cruz, ela enfrentava há cerca de dois anos uma batalha contra o câncer.

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Conhecida por sua força e determinação, Alessandra se tornou exemplo de superação para familiares e amigos ao longo do tratamento. Apaixonada por musculação, ela encontrava na prática não apenas um estilo de vida, mas também motivação e disciplina para enfrentar os desafios impostos pela doença.