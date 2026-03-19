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REPROVADOS

Inmetro reprova radares de velocidade em São José; VEJA LOCAIS

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Radar de velocidade na região sul de São José reprovado pelo Inmetro
Radar de velocidade na região sul de São José reprovado pelo Inmetro

Radares de velocidade em São José dos Campos foram reprovados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), por estarem fora das especificações exigidas para funcionamento dos aparelhos.

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Enquanto os instrumentos não forem rerapados, conforme as diretrizes do Inmetro, os radares não poderão multar. Segundo o Inmetro, qualquer multa dada com o radar reprovado e fora das especificações é considerada inválida.

Os dois radares reprovados pelo Inmetro em São José são fixos e estão localizados na interseção entre as avenidas Andrômeda e Iguape e entre a Praça Natal e a rua José Cobra, ambos na região sul.

O radar da Andrômeda foi verificado em 3 de março de 2026 e reprovado pela avaliação técnica. O equipamento tem velocidade máxima de 50 km/h. Na Praça Natal, o radar é de 40 km/h e foi avaliado em 4 de dezembro de 2025, também tendo sido reprovado.

Radar reprovado não pode multar

Enquanto estiverem reprovados, os equipamentos em São José não podem multar os motoristas, segundo informou o Inmetro.

“O radar reprovado tem que parar de operar. Se estiver funcionando, a multa não é válida. Pode funcionar para obter dados estatísticos e histórico de velocidades, mas não está mais habilitado para multar”, explicou Fabio de Souza Lopes, chefe da Dicol (Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição) do Inmetro.

Segundo ele, a verificação metrológica do radar tem que ser realizada a cada 12 meses, tempo de validade da verificação. A regra vale para todos os radares em operação.

“Temos esses instrumentos cadastrados no sistema. Antes de funcionar, o instrumento precisa ser verificado, e só pode começar a operar se tiver sido verificado pelo Inmetro. Então, ele começa a operar e volta a ser verificado a cada 12 meses”, afirmou.

Empresas pedem verificação

As empresas que operam os radares são responsáveis por comunicar o Inmetro da necessidade de averiguar os radares. Então, o trabalho é feito por unidades em cada estado, espécies de "filiais" do Inmetro. Em São Paulo, o serviço é desempenhado pelo Ipem.

“As empresas chamam o Ipem numa data próxima ao vencimento da verificação para que o Ipem realize nova verificação, renovando o certificado. Se o resultado for aprovado, recebe certificado de verificação, válido por 12 meses”, disse Lopes.

Duas condições são avaliadas na verificação técnica do Inmetro: se o equipamento está em conformidade com o modelo aprovado quando da entrada em operação – não pode trocar peças ou mudar o instrumento sem aprovação prévia do Inmetro – e os erros do radar.

“O Ipem passa pelo instrumento com veículo próprio e com padrão de velocidade instalado nesse carro, e compara a velocidade do carro com a medida pelo radar. A diferença entre esses valores não pode superar a prevista no regulamento, na verificação periódica”, afirmou Lopes. O erro máximo permitido é de 5 km/h ou de 5% para radares de velocidade acima de 100 km/h.

Outro lado

Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos reforçou a importância da aferição feita pelo órgão oficial, o Inmetro, e disse que sempre atende prontamente suas determinações, de maneira a garantir a eficiência das fiscalizações.

“Desde a constatação dessas incongruências, os radares não emitiram multas de velocidade e assim permanecerão até que sejam finalizados os reparos necessários, com nova validação a ser feita pelo Inmetro”, afirmou.

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