Radares de velocidade em São José dos Campos foram reprovados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), por estarem fora das especificações exigidas para funcionamento dos aparelhos.

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Enquanto os instrumentos não forem rerapados, conforme as diretrizes do Inmetro, os radares não poderão multar. Segundo o Inmetro, qualquer multa dada com o radar reprovado e fora das especificações é considerada inválida.