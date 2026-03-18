O Césio-137 (Cs-137) é um material radioativo artificial que ganhou notoriedade no Brasil após o grave acidente ocorrido em Goiânia, em 1987. Considerado um dos maiores desastres radiológicos fora de usinas nucleares no mundo, o caso ainda gera dúvidas frequentes — e muitas buscas no Google.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A seguir, você confere uma matéria completa, em formato de perguntas e respostas, com base em informações confiáveis de órgãos como a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Organização Mundial da Saúde.

O que é o Césio-137?