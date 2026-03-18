O Césio-137 (Cs-137) é um material radioativo artificial que ganhou notoriedade no Brasil após o grave acidente ocorrido em Goiânia, em 1987. Considerado um dos maiores desastres radiológicos fora de usinas nucleares no mundo, o caso ainda gera dúvidas frequentes — e muitas buscas no Google.
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A seguir, você confere uma matéria completa, em formato de perguntas e respostas, com base em informações confiáveis de órgãos como a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Organização Mundial da Saúde.
O que é o Césio-137?
O Césio-137 é um isótopo radioativo artificial do elemento químico césio. Ele não existe naturalmente em grandes quantidades no meio ambiente, sendo gerado principalmente como subproduto de reatores nucleares.
Esse material emite radiação ionizante, capaz de alterar células humanas e causar sérios danos à saúde.
Para que serve o Césio-137?
Apesar dos riscos, o Cs-137 tem aplicações importantes, como:
Equipamentos de radioterapia (tratamento de câncer)
Medidores industriais de densidade e espessura
Esterilização de materiais médicos
O problema surge quando ele é manuseado sem controle ou proteção adequada.
O que aconteceu no acidente com o Césio-137 em Goiânia?
Em setembro de 1987, um aparelho de radioterapia abandonado em uma clínica desativada foi encontrado por catadores. Dentro dele havia uma cápsula com cloreto de césio, altamente radioativo.
Ao abrirem o equipamento, eles encontraram um pó azul brilhante, que chamou atenção e acabou sendo distribuído entre familiares e amigos — sem que soubessem do perigo.
O material foi parar até em ferros-velhos, espalhando a contaminação por diversos pontos da cidade.
Por que o Césio-137 é perigoso?
O perigo está na radiação emitida. O Cs-137:
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Penetra no corpo humano
Pode causar queimaduras, intoxicação e câncer
Tem comportamento semelhante ao potássio, podendo ser absorvido por plantas e animais
Possui meia-vida de cerca de 30 anos, ou seja, demora décadas para perder metade da sua radioatividade
Quantas pessoas foram afetadas?
O acidente em Goiânia:
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Afetou diretamente centenas de pessoas
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Levou à contaminação de casas, objetos e áreas urbanas
Resultou em 4 mortes confirmadas por síndrome aguda da radiação
Exigiu a remoção de toneladas de material contaminado
O Césio-137 mata na hora?
Essa é uma dúvida muito buscada. A resposta é: nem sempre.
A exposição depende da quantidade e do tempo de contato. Em casos graves, pode causar a chamada Síndrome Aguda da Radiação, com sintomas como:
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Náuseas e vômitos
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Queimaduras na pele
Queda de cabelo
Falência de órgãos
Em doses altas, pode levar à morte em dias ou semanas.
O Césio-137 ainda existe hoje?
Sim. O Cs-137 continua existindo e sendo utilizado de forma controlada em áreas médicas e industriais. No entanto, seu uso é rigorosamente regulamentado para evitar novos acidentes.
No meio ambiente, resíduos desse material ainda podem ser encontrados em locais contaminados, mas sob monitoramento.
O que aprendemos com o acidente?
O caso de Goiânia evidenciou a importância de:
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Controle rigoroso de materiais radioativos
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Fiscalização de equipamentos médicos abandonados
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Informação e educação da população
Resposta rápida a emergências nucleares