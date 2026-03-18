O Vale do Paraíba e o Litoral Norte retomam a situação de “atenção” para chuvas fortes nessa quinta-feira (19), de acordo com avaliação da Defesa Civil do Estado. A condição é retomada após a região passar por situação de “perigo” para temporais na semana passada. O clima se estabilizou a partir do final de semana.
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Para essa quinta-feira (19), a região aparece em amarelo no mapa da Defesa Civil do Estado, condição de “atenção” para pancadas de chuva.
A partir da tarde desta quarta-feira (18), segundo o órgão estadual, voltam as condições para ocorrências de pancadas de chuva em todo território paulista.
“Essas pancadas podem ter moderada/forte intensidade e vir acompanhadas de temporais, inclusive na faixa leste do Estado. Nestas áreas, os volumes previstos são moderados”, disse a Defesa Civil.
Previsão para as cidades
Para São José dos Campos, a Defesa Civil prevê dia de sol com muitas nuvens na quinta, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 19ºC e 27ºC. A condição se mantém praticamente a mesma no sábado e domingo, com a chuva diminuindo de intensidade.
Taubaté tem previsão de diminuição de nuvens de manhã na quinta, com tarde ensolarada e noite com poucas nuvens. Não deve chover na cidade, que terá temperaturas entre 18ºC e 30ºC. Situação semelhante deve ocorrer no final de semana.
O Litoral Norte também não deve ter grandes variações no clima entre quinta e domingo, com os termômetros variando entre 20ºC e 26ºC e pouca chance de chuva forte.