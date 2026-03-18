O Vale do Paraíba e o Litoral Norte retomam a situação de “atenção” para chuvas fortes nessa quinta-feira (19), de acordo com avaliação da Defesa Civil do Estado. A condição é retomada após a região passar por situação de “perigo” para temporais na semana passada. O clima se estabilizou a partir do final de semana.

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Para essa quinta-feira (19), a região aparece em amarelo no mapa da Defesa Civil do Estado, condição de “atenção” para pancadas de chuva.