Os cabos que sustentam a Ponte Estaiada Juana Blanco (Arco da Inovação), em São José dos Campos, vão passar por inspeção técnica por uma empresa especializada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O trabalho será realizado com técnicas de acesso por rapel, devido à altura da estrutura, que chega a cerca de 100 metros. Engenheiros e profissionais certificados em atividades em altura participarão da operação.
O valor máximo de referência da licitação é de 832.867,74. A proposta vencedora foi de R$ 498 mil, da empresa Integra Consultoria e Projetos de Engenharia, com sede no Rio de Janeiro. A concorrência está em fase de recurso administrativo.
A inspeção do sistema de estaiamento do Arco da Inovação faz parte da segunda etapa de manutenção da Ponte Estaiada, inaugurada em abril de 2020 e que se tornou um dos principais cartões-postais da cidade.
Fissuras na ponte
A manutenção é necessária, segundo a Prefeitura de São José dos Campos, depois que fissuras foram detectadas na estrutura de concreto da ponte, que está interditada desta a última segunda-feira (16). A previsão é que os serviços de manutenção e de inspeção estrutural durem até dez dias.
Fissuras são como “cortes”, normalmente finos e alongados, que surgem na superfície ou interior de elementos estruturais, como vigas, lajes e pilares. Elas indicam manifestações patológicas causadas por tensões que superam a resistência do material, frequentemente geradas por retração, variação térmica, sobrecarga ou erros de execução.
Reparo de patologia
Segundo José Turano, secretário de Gestão de Obras de São José, a Ponte Estaiada passará por um “reparo de patologia”, que ocorre em todas as estruturas de concreto, em razão de o concreto ser um material que fissura. “As fissuras aparecem com a variação de temperatura”, explicou.
Turano contou que as fissuras foram identificadas na câmara instalada no Arco da Inovação, a 100 metros de altura.
“Essas fissuras não haviam [sido] identificadas e foram comunicadas à construtora Queiroz Galvão, dentro do prazo de garantia. Nesse prazo, a construtora já veio aqui analisar, fez um cronograma, apresentou o método de trabalho e hoje está executando”, disse Turano.
Qual o risco da ponte?
De acordo com especialistas, a presença de fissuras na parte superior de uma ponte estaiada, geralmente onde os cabos são ancorados no mastro, pode comprometer a estrutura, mas a gravidade depende da profundidade, abertura e causa técnica da abertura.
Em pontes estaiadas, o mastro e suas câmaras de ancoragem suportam cargas críticas de compressão e tração.
Se houver suspeita de dano, é necessária uma inspeção técnica especializada para realizar um laudo e determinar se a ponte deve ser interditada para manutenção emergencial, como ocorre no Arco da Inovação em São José dos Campos.
Condições climáticas
Segundo Turano, o andamento do reparo depende das condições climáticas, em razão de o material exigir tempo seco para ser aplicado e o serviço necessitar da prática de rapel.
“Sem dúvida, a chuva pode atrapalhar o andamento dessa obra, porque é um produto que tem que ser aplicado no seco, sem água. E também porque o acesso lá em cima é tudo no rapel. E rapel com chuva e vento é perigoso”, afirmou.
Condições climáticas adversas provocarão a paralisação da obra de manutenção. “Chuva e vento forte, com certeza, pode alterar o prazo previamente definido de execução desse reparo”, disse o secretário de Gestão de Obras.