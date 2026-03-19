Os cabos que sustentam a Ponte Estaiada Juana Blanco (Arco da Inovação), em São José dos Campos, vão passar por inspeção técnica por uma empresa especializada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O trabalho será realizado com técnicas de acesso por rapel, devido à altura da estrutura, que chega a cerca de 100 metros. Engenheiros e profissionais certificados em atividades em altura participarão da operação.