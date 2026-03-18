A Prefeitura de Taubaté publicou nessa terça-feira (17) o edital do leilão para a venda de um terreno no bairro Cataguá. O lance mínimo é de R$ 214 mil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O imóvel fica no loteamento São Felix do Cataguá e tem 2 mil metros quadrados. Os lances poderão ser feitos até o dia 10 de abril, em dois diferentes sites - clique aqui ou aqui.
No edital, a Prefeitura argumentou que, "ao longo dos últimos anos", o município "acumulou muitos bens imóveis com finalidade e uso pouco eficiente ou racional, do ponto de vista econômico administrativo", com "gastos" que "representam um ônus desnecessário para a administração pública, desviando recursos que poderiam ser aplicados em áreas prioritárias". E que a venda desses imóveis resultará em "recursos financeiros que podem ser reinvestidos em projetos essenciais ou no aprimoramento dos serviços públicos".
Leilões.
Em abril de 2025, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho do ano passado, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, sendo que 26 delas já foram a leilão - contando os leilões ainda não finalizados.
Além do imóvel do Cataguá, estão abertos atualmente outros três leilões. Em um deles, a Prefeitura espera vender quatro terrenos da chamada Esquina do Brasil, com lance mínimo de R$ 185 milhões. Em outro, é prevista a venda de uma área de 21 mil metros quadrados no Piracangaguá, com pedida mínima de R$ 7,3 milhões. E no terceiro é prevista a venda de uma área industrial no bairro Água Quente, com 41,2 mil metros quadrados e lance mínimo de R$ 1,85 milhão.
Em dezembro do ano passado, a Prefeitura tentou vender três imóveis, mas nenhum lance foi apresentado. Os leilões fracassados foram da antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos e de outros dois terrenos no loteamento São Felix do Cataguá. Nesses casos, a Prefeitura afirmou que irá fazer novas tentativas de leilão, mas ainda não divulgou se manterá a pedida mínima ou irá reavaliar o valor dos imóveis.
Em janeiro desse ano, a Prefeitura conseguiu vender 16 terrenos espalhados pela cidade por R$ 3,831 milhões. Na ocasião, foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência.