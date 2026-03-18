A Prefeitura de Taubaté publicou nessa terça-feira (17) o edital do leilão para a venda de um terreno no bairro Cataguá. O lance mínimo é de R$ 214 mil.

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O imóvel fica no loteamento São Felix do Cataguá e tem 2 mil metros quadrados. Os lances poderão ser feitos até o dia 10 de abril, em dois diferentes sites - clique aqui ou aqui.