Natural de Taubaté, o cineasta Jeferson De terá seu novo filme, o longa “Narciso”, lançado nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (19). A obra estreia em mais de 20 cidades, entre elas Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
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De dirigiu obras consagradas no cinema brasileiro, como “Bróder” e “M8 – Quando a Morte Socorre a Vida”, e agora mostra ao público seu novo filme, livremente inspirado na obra de Caravaggio e no mito grego de Narciso.
O filme acompanha a jornada de um menino negro e órfão em busca de sua própria identidade, pertencimento e do verdadeiro significado de família. O elenco reúne Arthur Ferreira, Bukassa Kabengele, Ju Colombo, Faiska Alves, Diego Francisco, Fernanda Nobre e participações de Seu Jorge, Juliana Alves e Marcelo Serrado.
Elenco
No filme, Narciso (Arthur Ferreira) vive a dor de ser “devolvido” por pais adotivos, na véspera de seu aniversário. Ele volta a morar em um lar temporário sob os cuidados dos irmãos Carmem (Ju Colombo) e Joaquim (Bukassa Kabengele).
Como forma de animá-lo, Narciso recebe de um amigo uma velha bola de basquete que teria poderes mágicos. Se ele acertar três cestas consecutivas, um gênio surgirá para lhe conceder um desejo. Atraído pela vontade de mudar de vida, o menino pede ao gênio (Seu Jorge) uma família rica, sendo atendido sob a condição de jamais poder ver sua imagem refletida, ou o encanto se quebrará.
Produzido pela Buda Filmes, com roteiro de Jeferson De e Cristiane Arenas e distribuição da Elo Studios, "Narciso" já foi exibido no Vancouver Black Independent Film Festival e no Montreal Independent Film Festival, ambos no Canadá, no Pan African Film Festival, em Los Angeles, e no Festival Fiesta Del Cine, em Nice, na França.
O taubateano De (foto abaixo) é um dos mais relevantes diretores afro-brasileiros do cinema contemporâneo. Sua obra aborda de forma consistente temas ligados à diversidade, à identidade e à cultura negra.
Ele estudou Cinema pela USP (Universidade de São Paulo), uma das principais escolas de cinema da América Latina. É idealizador do manifesto Dogma Feijoada, criado com o objetivo de ampliar a presença de profissionais afro-brasileiros tanto diante quanto atrás das câmeras.
A partir desse movimento, foram produzidos os curtas-metragens Distraída pra Morte (2001), Carolina (2003) e Narciso Rap (2005). Seu primeiro longa-metragem, Bróder, foi desenvolvido no Sundance Screenwriters Lab e estreou na 60ª edição do Festival de Berlim (Berlinale), circulando posteriormente por festivais em Miami, Nova York, Chicago, entre outros.
O filme foi amplamente aclamado pela crítica no Brasil e premiado em diversos dos principais festivais do país. Em 2019, dirigiu M8 – Quando a Morte Socorre a Vida, lançado pela Netflix, seguido por Doutor Gama (2021), produzido pelos Estúdios Globo.
Sua atuação na televisão também se destaca, especialmente como diretor-geral da novela A Garota do Momento, que alcançou um dos maiores públicos dos últimos anos. Desde 2022, Jeferson De é membro da Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). Atualmente lança seu novo longa “Narciso” e finaliza o longa metragem “Carolina”
FICHA TÉCNICA
Direção - Jeferson De
Roteiro - Jeferson De e Cristiane Arenas
Produção - Cristiane Arenas
Produção Executiva - Carlos Proença
Direção de Produção - Paula Alves
Direção de Fotografia - Lílis Soares
Direção de Arte - Belisa Bagiani
Montagem - Pedro Iglesias
Direção Musical - Pedro Dom
Edição de Som e Mixagem - Ariel Henrique
Figurinista - Lena Santana
Visagismo - Sonia Penna
Produção de Elenco - Nínive Kienteca
Técnico de Som - Douglas Vianna
ELENCO
Arthur Ferreira - Narciso
Bukassa Kabengele - Joaquim
Ju Colombo - Carmen
Faiska Alves - Alexandre
Diego Francisco - Naldo
Levi Asaf - Carlinhos
Teka Romualdo - Josefa
Fernanda Nobre - Luiza
Ernesto Piccolo - Jaime
Larissa Nunes - Lili
Isadora Iglesias - Isis
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
Seu Jorge - Gênio
Juliana Alves - Sonia
Marcelo Serrado – Fernando