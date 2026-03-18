Natural de Taubaté, o cineasta Jeferson De terá seu novo filme, o longa “Narciso”, lançado nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (19). A obra estreia em mais de 20 cidades, entre elas Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

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De dirigiu obras consagradas no cinema brasileiro, como “Bróder” e “M8 – Quando a Morte Socorre a Vida”, e agora mostra ao público seu novo filme, livremente inspirado na obra de Caravaggio e no mito grego de Narciso.