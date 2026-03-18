O programa de Auxílio-Aluguel para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, do Governo de São Paulo, completou um ano com atendimento a 481 mulheres no Vale do Paraíba, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado (SEDS).

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No período entre março de 2025 e fevereiro de 2026, a iniciativa alcançou mais de 6 mil beneficiárias em todo o estado, com investimento total de R$ 16,5 milhões. Na região, os repasses somam R$ 1,369 milhão.